Ekonomija

TALAS BANKROTA SE NASTAVLJA: Dosad poslato više od 10.000 zahteva za stečaj - Ovi sektori su najugroženiji u Nemačkoj

K. Despotović

16. 08. 2026. u 13:34

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U MAJU je u Nemačkoj 1.995 preduzeća podnelo zahtev za stečaj, dva odsto manje nego pre 12 meseci. To je prvi međugodišnji pad od februara, saopštio je Destatis, a prenela Nemačka novinska agencija (dpa).

ТАЛАС БАНКРОТА СЕ НАСТАВЉА: Досад послато више од 10.000 захтева за стечај - Ови сектори су најугроженији у Немачкој

Foto: mmadpic / Alamy / Profimedia

Međutim, u prvih pet meseci godine opštinski sudovi su primili 10.546 zahteva za stečaj, skoro pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Sudovi su procenili ukupna potraživanja poverilaca od preduzeća u stečaju u Nemačkoj od januara do maja na oko 15,4 milijarde evra, znatno manje od 25,7 milijardi godinu dana ranije.

Statističari to pripisuju većem broju velikih preduzeća koja su bankrotirala u 2025. godini.

Podaci o stečaju uključuju se u statistiku sa prvom odlukom nadležnog suda, a od podnošenja zahteva do toga može proći i do tri meseca, tako da je stvarni broj preduzeća u stečaju sigurno veći.

Stopa stečaja na 10.000 preduzeća od januara do maja iznosila je 29,8.

Najpogođeniji sektori

Najveći broj bankrota bio je u sektorima transporta i skladištenja, sa 57,2 na 10.000 preduzeća, ugostiteljstvu sa 49,2 i građevinarstvu sa 44.

Talas bankrota posledica je višegodišnje stagnacije nemačke privrede.

Kreditna agencija Creditreform procenjuje da se trend neće preokrenuti pre sledeće godine, a Lajbnicov institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH), koji mesečno analizira trendove bankrota, predviđa „izuzetno visok” broj bankrota za jul.

I građani bankrotiraju

Pojedinci u Nemačkoj takođe ulaze u finansijske probleme.

Trend je uporediv sa privredom: 5.926 bankrota građana u maju bilo je skoro 10 odsto manje nego pre 12 meseci, ali 32.093 u prvih pet meseci bilo je skoro dva odsto više u međugodišnjem poređenju.

(dpa)

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