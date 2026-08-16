TALAS BANKROTA SE NASTAVLJA: Dosad poslato više od 10.000 zahteva za stečaj - Ovi sektori su najugroženiji u Nemačkoj
U MAJU je u Nemačkoj 1.995 preduzeća podnelo zahtev za stečaj, dva odsto manje nego pre 12 meseci. To je prvi međugodišnji pad od februara, saopštio je Destatis, a prenela Nemačka novinska agencija (dpa).
Međutim, u prvih pet meseci godine opštinski sudovi su primili 10.546 zahteva za stečaj, skoro pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine.
Sudovi su procenili ukupna potraživanja poverilaca od preduzeća u stečaju u Nemačkoj od januara do maja na oko 15,4 milijarde evra, znatno manje od 25,7 milijardi godinu dana ranije.
Statističari to pripisuju većem broju velikih preduzeća koja su bankrotirala u 2025. godini.
Podaci o stečaju uključuju se u statistiku sa prvom odlukom nadležnog suda, a od podnošenja zahteva do toga može proći i do tri meseca, tako da je stvarni broj preduzeća u stečaju sigurno veći.
Stopa stečaja na 10.000 preduzeća od januara do maja iznosila je 29,8.
Najpogođeniji sektori
Najveći broj bankrota bio je u sektorima transporta i skladištenja, sa 57,2 na 10.000 preduzeća, ugostiteljstvu sa 49,2 i građevinarstvu sa 44.
Talas bankrota posledica je višegodišnje stagnacije nemačke privrede.
Kreditna agencija Creditreform procenjuje da se trend neće preokrenuti pre sledeće godine, a Lajbnicov institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH), koji mesečno analizira trendove bankrota, predviđa „izuzetno visok” broj bankrota za jul.
I građani bankrotiraju
Pojedinci u Nemačkoj takođe ulaze u finansijske probleme.
Trend je uporediv sa privredom: 5.926 bankrota građana u maju bilo je skoro 10 odsto manje nego pre 12 meseci, ali 32.093 u prvih pet meseci bilo je skoro dva odsto više u međugodišnjem poređenju.
(dpa)
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