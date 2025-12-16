VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili četiri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Utorak
20.00 Čarlton U21 - Lester U21 |2+&4+ (2,25)
21.00 Kardif - Čelsi X-2&0-3 (5,50)
Ukupna kvota: 22,28
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
