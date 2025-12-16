"JA ĆU DA ZAMOLIM LJUDE DA SE POMERE" Vučić o pomeranju "Ćacilenda" - Obići one koji su čuvali svoju državu i odbranili je

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon prijema dece iz Vukovara. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je komentarisao i najavu da će zamoliti ljude da uklone "Ćacilend" do kraja godine.

- Oni ne mogu da podnesu jedno jedino mesto u Srbiji gde se neko sa drugačijim mišljenjem okuplja. Držali su nam dnevno po 700 mesta zauzetih i blokiranih. Sve neprijavljeno i protivzakonito. Ovo je mesto koje je prijavljeno. Samo su se time bavili i ničim drugi. Do najgorih pretnji kako će ući unutra, pa će upucati čoveka u "Ćacilendu". N1 i Novu S ne zanima kada ide optužnica protiv ubice u pokušaju koji je teško ranio Milana Bogdanovića, jer "on nije čoivek, on je ćaci". Milan Bogdanović nema decu, iako ih ima troje, "on je ćaci". "On može da bude ubijem i normalno je da bude ubijen".

- Ja ću da zamolim ljude da se pomere, da bismo oslobodili saobraćaj za građane Srbije. Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. Nisam siguran, ali to će svakako da bude moja molba. Ići ću narednig dana da te dobre ljude koji su čuvali svoju državu protiv nevaspitanih i nepristojnih batinaša koji su ih napadali gotovo svakodnevno i uspeli da odbrane državu na kraju krajeva. I na kraju da donesu pobedu slobodnoj srpskoj državi i tako je bilo i tako će biti - istakao je Vučić.