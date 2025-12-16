RUSKE trupe proširuju svoju zonu kontrole i nastavljaju da opkoljavaju Kostantinovku, izjavio je lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin na televizijskom kanalu Rusija 24.

-Vidimo širenje zone kontrole u ​​samoj Konstantinovki. Naše jedinice nastavljaju da nadograđuju svoje uspehe u samom gradu, ali takođe nastavljaju da ga opkoljavaju, rekao je on.

Prošle nedelje, načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je izvestio predsednika da ruske snage kontrolišu 45 odsto zgrada u Konstantinovki.

Komandant grupe trupa "Jug" Sergej Medvedev je izjavio da su jedinice koje se bore na pravcu Kramatorsk-Družkovka usmerile svoje napore na oslobađanje ovog grada.

Kostantinovka je grad na severu DNR, koji se nalazi 55 kilometara od Donjecka. U njemu se nalazi važno železničko tranzitno čvorište. Ovaj grad je postao ključan za Oružane snage Ukrajine u pogledu snabdevanja grupe Kramatorsk-Slavjansk.

