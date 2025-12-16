Svet

VELIKO UPOZORENJE SIJARTA: Ovo bi moglo dovesti do kraha ekonomije Evropske unije

Новости онлине

16. 12. 2025. u 16:37

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi konfiskacija zamrznutih ruskih državnih rezervi mogla da dovede do kraha ekonomije Evropske unije.

Foto: Profimedia

- Ruska centralna banka čuva svoja sredstva i aktivu u Belgiji. Potpuno je jasno da bi konfiskacija tih rezervi od strane Evropske unije dovela do nestanka globalnog poverenja u belgijski finansijski sistem, a preko njega i u celokupno finansijsko tržište EU. Ako poverenje u evropsko investiciono okruženje nestane, to može dovesti do sloma evropske ekonomije - izjavio je Sijarto u emisiji " Čas istine".

Moskva upozorila: Odgovor će uslediti

Tokom pregovora predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana, obe strane su potvrdile da takav potez Brisela neće ostati bez odgovora Moskve.

Sijarto je naglasio da će ruska reakcija zavisiti od stava pojedinih država članica Evropske unije.

- Zaplena ruskih državnih aktiva predstavlja jedan od najozbiljnijih rizika od eskalacije u poslednje četiri godine, a oduzimanje rezervi od strane EU je odluka koja nosi opasnost od daljeg rasplamsavanja rata - istakao je mađarski diplomata.

"Evropa produžava rat"

Iako se, kako je naveo, čini da je diplomatsko rešenje ukrajinske krize bliže nego ranije, evropske zemlje, po njegovim rečima, faktički pokušavaju da produže i dodatno zaoštre rat potpuno nepotrebnim prisvajanjem ruskih finansijskih sredstava.

