"IMAMO JASNU VOJNU DOKTRINU" Vučić: Ulažemo ogroman novac u naoružanje i opremu, da bismo odvratili svakog potencijalnog agresora

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da se naoružava kako bi odvratila potencijalne agresore, kao i da prati kakvo naoružanje kupuju susedne zemlje.

Foto: Tanjug

- Mi imamo jasnu doktrinu vojnu i u skladu sa tim nastavljamo da radimo - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da prokomentariše izveštaj hrvatske televizije da je Hrvatska nabavila polovne avione "Rafal" od Francuske, dok je Srbija nabavila nove.

Predsednik je istakao da će Srbija nastaviti da se naoružava.

- Ljudi u Srbiji treba da budu spokojni i mirni, naša doktrina je nedvosmislena. Ulažemo ogroman novac u naoružanje i opremu da bismo odvratili svakog potencijanog agresora od napada na našu zemlju. Što se tiče priznanja da su oni kupili polovne, a mi nove Rafale nije to kraj, to je tek početak. Mi ćemo još mnogo toga da kupimo - kazao je Vučić.

Dodao je da će sa time građani Srbije biti upoznati "za pola godine, godinu i po, dve".

Osvrćući se na napad u Sidneju, u kome je 14. decembra ubijeno 15 ljudi koji su prisustvovali proslavi jevrejskog praznika Hanuka, Vučić je rekao da očekuje da ceo svet osudi takve antisemitske postupke.

- Jevreji su naši prijatelji i naša braća i uvek ćemo se tako ponašati. Zadovoljan sam i srećan što neki od njihovih timova ovde igraju na domaćem terenu. Naravno da osuđujem sve one koji učestvuju u takvim napadima i Srbija se uvek tako ponašala - rekao je predsednik Vučić.

(Tanjug)