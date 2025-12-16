ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

KADA je tog septembarskog dana, pod vrelim teksaškim suncem, Milan* utovario robu u kamion i krenuo uz obalu Meksičkog zaliva ka unutrašnjosti Sjedinjenih Država, nije mogao da pretpostavi da će se njegov put okončati pre vremena i to u pritvorskom centru Službe za imigraciju i carinu (ICE).