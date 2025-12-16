ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Utorak
20.00 Čarlton U21 - Lester U21 |2+ (1,80)
Ukupna kvota: 3,83
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 12. 2025. u 07:05
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda mora da slavi kako bi održala korak za Partizanom!
15. 12. 2025. u 11:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 12. 2025. u 08:00
RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.
15. 12. 2025. u 16:19
OSTOJA MIJAILOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Zarada Obradovića i stručnog štaba 13.900.000 evra! Parkera i Miltona plaćamo 10.000.000 evra!
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović i sportski direktor Žarko Paspalj su pričali na godišnjoj konferenciji kluba o raznim temama.
15. 12. 2025. u 12:27 >> 14:01
CEO SVET U NEVERICI! Reagovao Donald Tramp zbog masakra u Australiji, pomenuo i Novaka Đokovića
NE stišava se bura nakon haosa u Australiji.
15. 12. 2025. u 09:14
Komentari (0)