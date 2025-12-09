AGONIJA LIVERPULA SE NASTAVLJA: "Crveni" dolaze na "Meacu" u pravom trenutk za Inter
INTER i Liverpul u utorak igraju u Milanu u okviru ligaške faze Lige šampiona, u trenutku kada je kod gostiju sve u haosu — i na terenu i van njega.
Liverpul posle blama od PSV Ajndhovena nije uspeo da stabilizuje formu, remizirao je i sa Sanderlendom i sa Lidsom, a atmosferu je dodatno potresao otvoreni napad Mohameda Salaha na Arnea Slota.
Egipćanin nije ni doputovao u Milano, kao ni Gakpo, Endo i Kjeza.
Za Inter utakmica dolazi u odličnom trenutku: posle minimalnog poraza od Atletika vezao je tri ubedljive pobede u domaćim takmičenjima.
Lautaro Martines je u fenomenalnoj formi i pogodio je u svakoj od poslednjih pet evropskih utakmica kod kuće.
Trener Kristijan Kivu ima problema u odbrani — Damjan i Danfris su van stroja, a Akanđi pod znakom pitanja.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Predlozi iz Lige šampiona
10. 12. 2025. u 14:30
NBA KUP: Lebron Džejms daje gas, Buker preuzima odgovornost...
10. 12. 2025. u 13:58
NASTAVLjAJU SA DOMINACIJOM: "Kanarinci" bez poraza u grupi!
10. 12. 2025. u 13:42
NBA TIKET: Tipovi za košarkaše iz najjače lige sveta
10. 12. 2025. u 13:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)