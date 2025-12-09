Tip fudbal

AGONIJA LIVERPULA SE NASTAVLJA: "Crveni" dolaze na "Meacu" u pravom trenutk za Inter

Olja Mrkić

09. 12. 2025. u 15:40

INTER i Liverpul u utorak igraju u Milanu u okviru ligaške faze Lige šampiona, u trenutku kada je kod gostiju sve u haosu — i na terenu i van njega.

FOTO: Tanjug/AP

Liverpul posle blama od PSV Ajndhovena nije uspeo da stabilizuje formu, remizirao je i sa Sanderlendom i sa Lidsom, a atmosferu je dodatno potresao otvoreni napad Mohameda Salaha na Arnea Slota.

Egipćanin nije ni doputovao u Milano, kao ni Gakpo, Endo i Kjeza.

Za Inter utakmica dolazi u odličnom trenutku: posle minimalnog poraza od Atletika vezao je tri ubedljive pobede u domaćim takmičenjima.

Lautaro Martines je u fenomenalnoj formi i pogodio je u svakoj od poslednjih pet evropskih utakmica kod kuće.

Trener Kristijan Kivu ima problema u odbrani — Damjan i Danfris su van stroja, a Akanđi pod znakom pitanja.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,95)

