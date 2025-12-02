3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
12.00 Leirija U23 - Santa Klara U23 UG 3+ (1,80)
20.00 Čarlton U21 - Preston U21 UG 3+ (1,31)
21.00 Barselona - Atletiko Madrid UG 3+ (1,42)
Ukupna kvota: 5,52
