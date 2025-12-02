3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

ČETRNAESTO kolo Premijer lige otvoriće obračun Fulama i Sitija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 20 časova i 30 minuta. Građani u ovaj duel ulaze kao drugoplasirani sa 25 bodova i pokušaće da stvore dodatni pritisak na vodeći Arsenal, ali neće mu biti lako protiv Fulama koji je proteklog vikenda savladao Totenhem na strani i potvrdio uzlaznu formu u kojoj se nalazi.