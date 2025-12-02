Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

02. 12. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA UTORAK

12.00 Leirija U23 - Santa Klara U23 UG 3+ (1,80)

16.00 Akademiko Viseu U23 - Rio Ave U23 UG 3+ (1,65)
20.00 Čarlton U21 - Preston U21 UG 3+ (1,31)
21.00 Barselona - Atletiko Madrid UG 3+ (1,42)

 Ukupna kvota: 5,52

 

