JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

09. 11. 2025. u 08:00

RUTINSKI je naš dubl bio pogođen, istome se nadamo i danas.

Foto: Profimedia

Njega možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Nedelja

16.45 AZ Alkmar - PSV |2+ (1,98)

21.00 Selta Vigo - Barselona |2+ (2,03)

Ukupna kvota: 4,02

