JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
RUTINSKI je naš dubl bio pogođen, istome se nadamo i danas.
Njega možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Nedelja
16.45 AZ Alkmar - PSV |2+ (1,98)
Ukupna kvota: 4,02
