MILAN ČUVA PRVO MESTO: Novajlija ne bi smeo predstavljati problem razigranim "rosonerima"

NOVOPEČENI lider ugostiće Pizu na otvaranju osmog kola Serije A (20.45).

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Velika euforija vlada u redovima "rosonera" koji izgledaju sjajno na početku sezone, Masimilijano Alegri maestralno vodi ekipu, Luka Modrić igra na visokom nivou, pojačanja su se dobro uklopila i sve to je kulminiralo prvim mestom koje Milan drži nakon sedam odigranih kola.

Do njega je došao zahvaljujući porazu Napolija od Torina, odnosno Rome od Intera u prošlom kolu što je otvorilo šansu Milanu da pobedom nad Fiorentinom (2:1) preuzme tron.

Povratnik Leao bio je heroj preokreta postigavši dva gola u drugom poluvremenu, ponovo pokazavši zašto ga smatraju za jednog od najboljih krilnih igrača ne samo Serije A već čitavog sveta.

Njegov povratak mnogo znači domaćinu koji se po proverenoj Alegrijevoj formuli oslanja na jaku defanzivnu igru i "rosonerima" je potreban neko ko će rešavati utakmice golovima i individualnim potezima u napadu što Leao svakako jeste.

Danas pobeda ne bi smela da se dovodi u pitanje jer na "San Siro" dolazi poslednjeplaisrana Piza, novajlija se ozbiljno muči u eliti, ne zna za pobedu i sve sem rutinskog trijumfa Milana bilo bi veliko iznenađenje.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,77)

