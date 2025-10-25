Tip fudbal

ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Karpati gazde u LJvovu

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 10:58

* Bivši fudbaler Zorje (Ukrajina)

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Карпати газде у Љвову

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

Metalist – Čerkasi 0-2

KARPATI – RUH 1

Obolon – Žitomir 2

nedelja, 

Poltava – Kolos X2

Šahtjor – Kudrivka 1

DINAMO K. - KRIVBAS 1

Fudbaleri Karpata morali bi da daju do znanja kolegama iz Ruha ko je gazda u Ljvovu. Poslednji poraz od Epicentra, pristalice domaćina su teško podneli. Kiks sa gradskim rivalom mogao bi da ih dotuče, što njihovi ljubimci sigurno neće da dozvole.

Dinamo iz Kijeva je priteran uz zid serijom od pet vezanih mečeva bez pobede i ništa drugo mu ne preostaje nego da kidiše na odbranu lidera. Ove sezone sam Kijevljane retko forsirao na tiketu, sada je trenutak da ih vratim.

