POVREDE I SUSPENZIJE "OSAKATILE" ČEHE: "Vučica" je jasan i izrazit favorit, ali ne očekujte goleadu na "Olimpiku"
AS Roma dočekuje Viktoriju Plzen u trećem kolu grupne faze Lige Evrope.
Roma je iskusan tim u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju. Posle pobede nad Nicom, u meču protiv Lila primila je gol u 6. minutu, ali dobila penal u završnici koji je golman Lila, Berke Ozer, odbranio.
U prvenstvu su se iskupili za poraz od Lila pobedom nad Fjorentinom, ali su posle povratka sa reprezentativne pauze izgubili od Intera. "Vučica" je uprkos ovim lošijim rezultatima solidna u odbrani, sa samo tri primljena gola u šampionatu.
Viktorija Plzen je posle remija 1:1 sa Ferencvarošom ubedljivo pobedila Malme 3:0. Meč je bio napet, oba tima su ostala sa po 10 igrača, a Malme je dobio drugi crveni. Plzen ima dosta kadrovskih problema uoči gostovanja u Rimu - Merčas Doskij je suspendovan, a Jan Kopik i Jiri Panos povređeni.
Istorijski, Roma je pobedila dvaput, Plzen jednom, a jedan meč je završen remijem. Roma je favorit, sa iskusnijim timom i jačom odbranom. Očekujemo pobedu Rome i manje od 4,5 gola u meču.
NAŠ TIP: 1&0-3 (1,78)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"
23. 10. 2025. u 08:20
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
23. 10. 2025. u 06:40
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)