POVREDE I SUSPENZIJE "OSAKATILE" ČEHE: "Vučica" je jasan i izrazit favorit, ali ne očekujte goleadu na "Olimpiku"

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 13:21

AS Roma dočekuje Viktoriju Plzen u trećem kolu grupne faze Lige Evrope.

FOTO: Profimedia

Roma je iskusan tim u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju. Posle pobede nad Nicom, u meču protiv Lila primila je gol u 6. minutu, ali dobila penal u završnici koji je golman Lila, Berke Ozer, odbranio.

U prvenstvu su se iskupili za poraz od Lila pobedom nad Fjorentinom, ali su posle povratka sa reprezentativne pauze izgubili od Intera. "Vučica" je uprkos ovim lošijim rezultatima solidna u odbrani, sa samo tri primljena gola u šampionatu. 

Viktorija Plzen je posle remija 1:1 sa Ferencvarošom ubedljivo pobedila Malme 3:0. Meč je bio napet, oba tima su ostala sa po 10 igrača, a Malme je dobio drugi crveni. Plzen ima dosta kadrovskih problema uoči gostovanja u Rimu - Merčas Doskij je suspendovan, a Jan Kopik i Jiri Panos povređeni.

Istorijski, Roma je pobedila dvaput, Plzen jednom, a jedan meč je završen remijem. Roma je favorit, sa iskusnijim timom i jačom odbranom. Očekujemo pobedu Rome i manje od 4,5 gola u meču.

NAŠ TIP: 1&0-3 (1,78)

