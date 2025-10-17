Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Vašington oslabljen na gostovanju Atlanti

Žarko Urošević

17. 10. 2025. u 10:19

* Natanja lak plen za Haifu

Foto: Profimedia

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Flamengo (Brazil 1) 2 Flamengo – Palmeiras 2 (kvota, 4.20)

Dender (Belgija 1) 2 Dender – Mehelen 2 2.40

Panetolikos (Grčka 1) 2 Panetolikos – OFI 2 2.40

Vašington (SAD, MLS) 2 Atlanta – Vašington 1 1.90

Natanja (Izrael 1) 2 M. Haifa – Natanja 1 1.50

Bnei Jehuda (Izrael 2) 2 Petah Tikva - Bnei Jehuda 1 -

Nansi (Francuska 2) 2 Nansi – Amien 2 4.70

Franč B. (Belgija 2) 2 Genk U23 - Franč B. 1 3.30

Vizela (Portugalija 2) 2 Vizela – Felguireš 2 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

