CRVENI FIKSEVI: Vašington oslabljen na gostovanju Atlanti
* Natanja lak plen za Haifu
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Flamengo (Brazil 1) 2 Flamengo – Palmeiras 2 (kvota, 4.20)
Dender (Belgija 1) 2 Dender – Mehelen 2 2.40
Panetolikos (Grčka 1) 2 Panetolikos – OFI 2 2.40
Vašington (SAD, MLS) 2 Atlanta – Vašington 1 1.90
Natanja (Izrael 1) 2 M. Haifa – Natanja 1 1.50
Bnei Jehuda (Izrael 2) 2 Petah Tikva - Bnei Jehuda 1 -
Nansi (Francuska 2) 2 Nansi – Amien 2 4.70
Franč B. (Belgija 2) 2 Genk U23 - Franč B. 1 3.30
Vizela (Portugalija 2) 2 Vizela – Felguireš 2 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
