DEJAN STANKOVIĆ: Šteger vodi Rapid do titule

* Trener u Austriji hvali kolegu na klupi lidera prvenstva

Foto: EPA

MOJ TIP

subota,

Altah – LASK X

BV Linc – GAK 1X

Volfsberger – Salcburg X2

nedelja,

Rid – Hartberg 1

RAPID – TIROL 1&3+

Šturm – Austrija 1X

Rapid je prvi na tabeli, a ima vrhunskog trenera Petera Štegera, koji može da ga odvede na trona. Nekada je bio odličan fudbaler, i kao igrač ima tri osvojena kupa i četiri titule. Jedinica u okršaju sa Tirolom ne bi smela da izostane, uz bar tri gola.

U susretu Šturma i Austrije neće biti dvojke.