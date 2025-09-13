DEJAN STANKOVIĆ: Šteger vodi Rapid do titule
* Trener u Austriji hvali kolegu na klupi lidera prvenstva
MOJ TIP
subota,
Altah – LASK X
BV Linc – GAK 1X
Volfsberger – Salcburg X2
nedelja,
Rid – Hartberg 1
RAPID – TIROL 1&3+
Šturm – Austrija 1X
Rapid je prvi na tabeli, a ima vrhunskog trenera Petera Štegera, koji može da ga odvede na trona. Nekada je bio odličan fudbaler, i kao igrač ima tri osvojena kupa i četiri titule. Jedinica u okršaju sa Tirolom ne bi smela da izostane, uz bar tri gola.
U susretu Šturma i Austrije neće biti dvojke.
