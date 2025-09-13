Tip fudbal

DEJAN STANKOVIĆ: Šteger vodi Rapid do titule

Žarko Urošević

13. 09. 2025. u 10:51

* Trener u Austriji hvali kolegu na klupi lidera prvenstva

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Штегер води Рапид до титуле

Foto: EPA

 

MOJ TIP

subota, 

Altah – LASK X

BV Linc – GAK 1X

Volfsberger – Salcburg X2

nedelja, 

Rid – Hartberg 1

RAPID – TIROL 1&3+

Šturm – Austrija 1X

Rapid je prvi na tabeli, a ima vrhunskog trenera Petera Štegera, koji može da ga odvede na trona. Nekada je bio odličan fudbaler, i kao igrač ima tri osvojena kupa i četiri titule. Jedinica u okršaju sa Tirolom ne bi smela da izostane, uz bar tri gola.

U susretu Šturma i Austrije neće biti dvojke.

