Tip fudbal

NEMA KRAJA SERIJI LUDOGORECA: Razgrad je bio neosvojiva tvrđava i za mnogo jače ekipe od Škendije

Olja Mrkić

28. 08. 2025. u 10:56 >> 10:56

LUDOGOREC mora da slavi u Razgradu kako bi izborio barem produžetke u revanšu protiv Škendije.

Foto: EPA-EFE/VASSIL DONEV

Bugarski šampion ulazi u meč sa impresivnom serijom od 18 utakmica bez poraza na domaćem terenu i veruje da može da nastavi taj niz.

Ipak, Škendija stiže sa velikim samopouzdanjem nakon minimalne prednosti iz prvog susreta, kada je slavila 2:1. Tim iz Tetova već ima obezbeđeno evropsku jesen u Ligi konferencije, ali sada ima priliku da prvi put u istoriji zaigra u grupnoj fazi Lige Evrope.

Iako je Ludogorec po kvalitetu i iskustvu favorit, rival iz Severne Makedonije pokazao je da može da parira i u ofanzivi i u disciplini na terenu. S obzirom na sve prikazano u prvom meču, očekuje se još jedna borbena i efikasna utakmica u kojoj bi obe ekipe mogle da dođu do gola.

NAŠ TIP: GG (kvota 2,05)

 

