LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Da Bode/Glimt juče nije orimio gol u osmom minutu nadoknade danas bismo jurili treći "sigurica" tiket u nizu, ali današnjim tiketom vratićemo se na dobitničku stazu:

Nedelja

12.30 Čuncin T. L. - Šangaj J. 1 (1,44)

Lider kineske Džija lige izašao je iz krize koja ga je držala od sredine maja do sredine juna i očekujemo lagani kec protiv ekipe koja ima samo jednu pobedu na poslednjih 15 gostovanja.

14.30 Sarpsborg - Hugesund 1 (1,43)

Bez pobede i sa samo dva remija u dosadašnjem delu prvenstva (nijedan bod u gostima) Haugesund je rani kandidat za ispadanje i veliki autsajder u meču sa Sarpsborgom.

15.00 Lilehamer - Stromsgodset II 1X (1,20)

Gosti imaju samo jednu pobedu u poslednjih pet kola i to protiv drugog tima Kongsvingera. Primaju mnogo golova i samo ih solidna efikasnost drži koliko-toliko u igri za opstanak, ali protiv jake odbrane kakvu ima Lilestrem teško će do pobede.



Ukupna kvota: 2,47