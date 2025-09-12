Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

12. 09. 2025. u 13:28

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

Foto: Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Gent - BRIŽ 1:1

Liverpul - ARSENAL 1:0

Brajton - MANČESTER S. 2:1

Lion - MARSELj 1:0

Varaždin - DINAMO 2:2

Parma - ATALANTA 1:1

R. Valjekano - BARSELONA 1:1

SALCBURG - Linc 2:2

PANATINAIKOS - Levadijakos 1:1

Šimicu - KAŠIMA 1:1

Volendam - AJAKS 1:1

PSV - Telstar 0:2

NAREDNI MEČEVI

petak

MARSELj - Lorijen 1 1.40

subota

KAŠIMA - Šonan 1 1.62

ARSENAL - Notingem 1 1.42

AJAKS - Cvole 1 1.25

NEC - PSV 2 1.70

Volfsberger - SALCBURG 2 1.95

Kifisija - PANATINAIKOS 2 1.40

Luvije - BRIŽ 2 1.42

nedelja

MANČESTER S. - Mančester j. 1 1.67

ATALANTA - Leće 1 1.45

DINAMO - Gorica 1 1.20

BARSELONA - Valensija 1 1.28

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!