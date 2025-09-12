IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Gent - BRIŽ 1:1
Liverpul - ARSENAL 1:0
Brajton - MANČESTER S. 2:1
Lion - MARSELj 1:0
Varaždin - DINAMO 2:2
Parma - ATALANTA 1:1
R. Valjekano - BARSELONA 1:1
SALCBURG - Linc 2:2
PANATINAIKOS - Levadijakos 1:1
Šimicu - KAŠIMA 1:1
Volendam - AJAKS 1:1
PSV - Telstar 0:2
NAREDNI MEČEVI
petak
MARSELj - Lorijen 1 1.40
subota
KAŠIMA - Šonan 1 1.62
ARSENAL - Notingem 1 1.42
AJAKS - Cvole 1 1.25
NEC - PSV 2 1.70
Volfsberger - SALCBURG 2 1.95
Kifisija - PANATINAIKOS 2 1.40
Luvije - BRIŽ 2 1.42
nedelja
MANČESTER S. - Mančester j. 1 1.67
ATALANTA - Leće 1 1.45
DINAMO - Gorica 1 1.20
BARSELONA - Valensija 1 1.28
