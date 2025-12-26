Politika

STAMENKOVIĆ PREUZEO ULOGU DIKTATORA U VST: Sam nezakonito odbio prigovore, slede žalbe Ustavnom sudu

В.Н.

26. 12. 2025. u 16:15

PREDSEDNIK Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ponovo je danas prekršio zakon o VST tako što je bez održavanja sednice Saveta na kojoj bi članovi imali mogućnost diskusije i rasprave, odlučio da sam odbije prigovore izjavljene povodom tužilačkih izbora i sam donese odbijajuća rešenja, saznaju Novosti.

Foto: Tanjug

U skladu sa članom 41. zakona o VST podnosioci prigovora mogu da podnesu žalbu Ustavnom sudu u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja. 

Potom Ustavni sud ima rok od 72 sata da o tim žalbama odluči. 

Naš izvor iz pravosuđa ističe da Stamenović, kao predsednik VST ne može sam da donese odluku i potpiše rešenja bez održavanja sednice, usvajanja dnevnog reda i bez glasanja, posebno iz razloga što odbijajuća odluka o prigovorima mora da se izglasa, a to je izostalo.

Ranije danas elektronska sednica Saveta koju je  mimo odredbi Poslovnika o radu VST zakazao Stamenković, ostala je bez kvoruma za usvajanje dnevnog reda, pa samim tim i za odlučivanje o podnetim progovorima na tužilačke izbore.

- Ako dnevni red nije usvojen onda sednica nije ni održana - podseća naš izvor.      

Ulazao je da kvorum za odlučivanje daje osam od 11 članova VST, ali da su danas tri člana odbila da učestvuju u nezakonito zakazanoj sednici, dok su se dva člana izričito izjasnila protiv predviđenog dnevnog reda, kritikujući, pored ostalog, i zakonitost ove sednice, podsećanjem da se u skladu sa Poslovnikom o radu VST elektronska sednica ne može zakazati niti održati u slučajevima koji iziskuju raspravu članova Saveta, kao što je to ovde slučaj.

U ovom slučaju - kada nema odluke Saveta o prigovorima oni se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima smatraju usvojenim. 

Međutim, Stamenković je odlučio da preuzme diktaturu u VST i flangrantno prekrši zakon, zbog čega bi mogao da snosi i krivičnu odgovornost.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Drugi pišu

Pročitajte više

