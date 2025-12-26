STAMENKOVIĆ PREUZEO ULOGU DIKTATORA U VST: Sam nezakonito odbio prigovore, slede žalbe Ustavnom sudu
PREDSEDNIK Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ponovo je danas prekršio zakon o VST tako što je bez održavanja sednice Saveta na kojoj bi članovi imali mogućnost diskusije i rasprave, odlučio da sam odbije prigovore izjavljene povodom tužilačkih izbora i sam donese odbijajuća rešenja, saznaju Novosti.
U skladu sa članom 41. zakona o VST podnosioci prigovora mogu da podnesu žalbu Ustavnom sudu u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja.
Potom Ustavni sud ima rok od 72 sata da o tim žalbama odluči.
Naš izvor iz pravosuđa ističe da Stamenović, kao predsednik VST ne može sam da donese odluku i potpiše rešenja bez održavanja sednice, usvajanja dnevnog reda i bez glasanja, posebno iz razloga što odbijajuća odluka o prigovorima mora da se izglasa, a to je izostalo.
Ranije danas elektronska sednica Saveta koju je mimo odredbi Poslovnika o radu VST zakazao Stamenković, ostala je bez kvoruma za usvajanje dnevnog reda, pa samim tim i za odlučivanje o podnetim progovorima na tužilačke izbore.
- Ako dnevni red nije usvojen onda sednica nije ni održana - podseća naš izvor.
Ulazao je da kvorum za odlučivanje daje osam od 11 članova VST, ali da su danas tri člana odbila da učestvuju u nezakonito zakazanoj sednici, dok su se dva člana izričito izjasnila protiv predviđenog dnevnog reda, kritikujući, pored ostalog, i zakonitost ove sednice, podsećanjem da se u skladu sa Poslovnikom o radu VST elektronska sednica ne može zakazati niti održati u slučajevima koji iziskuju raspravu članova Saveta, kao što je to ovde slučaj.
U ovom slučaju - kada nema odluke Saveta o prigovorima oni se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima smatraju usvojenim.
Međutim, Stamenković je odlučio da preuzme diktaturu u VST i flangrantno prekrši zakon, zbog čega bi mogao da snosi i krivičnu odgovornost.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
ČEKU: Kurti želi da vlada sam
26. 12. 2025. u 23:19
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)