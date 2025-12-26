MOTIVISAN JE PROTIV BIVŠEG KLUBA: Ife Lundberg se uklopio u sistem!
IFE Lundberg je naš današnji izbor.
Danski košarkaš je dugo bio van terena, ali brzo je pronašao svoj ritam i daje veliki doprinos naterenu.
Bilo je pitanje kako će se uklopiti u sistem igre koji ima Makabi, međutim, pokazao je da još uvek ima šta da pokaže.
Ife voli da ubrzava igru, često uzima loptu i organizuje napad, neretko vidimo njegove poene sa poludistance i distance.
Poznato je svima da u Partizanu nije blistao i upravo zbog toga će večeras biti dodatno motivisan.
NAŠ TIP: +9,5 (kvota 1,90)
