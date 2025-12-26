TIP ostali sportovi

MOTIVISAN JE PROTIV BIVŠEG KLUBA: Ife Lundberg se uklopio u sistem!

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 13:25

IFE Lundberg je naš današnji izbor.

МОТИВИСАН ЈЕ ПРОТИВ БИВШЕГ КЛУБА: Ифе Лундберг се уклопио у систем!

Foto: Profimedia

Danski košarkaš je dugo bio van terena, ali brzo je pronašao svoj ritam i daje veliki doprinos naterenu.

Bilo je pitanje kako će se uklopiti u sistem igre koji ima Makabi, međutim, pokazao je da još uvek ima šta da pokaže.

Ife voli da ubrzava igru, često uzima loptu i organizuje napad, neretko vidimo njegove poene sa poludistance i distance.

Poznato je svima da u Partizanu nije blistao i upravo zbog toga će večeras biti dodatno motivisan.

NAŠ TIP: +9,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain