ZELENSKI ŠOKIRAO: Rusi napadaju Ukrajinu sa stambenih zgrada u Belorusiji
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruske snage koriste opremu postavljenu na stambenim zgradama u Belorusiji kako bi napadale Ukrajinu.
"Prema našim obaveštajnim podacima, oprema koja je korišćena u napadima na Ukrajinu u naseljima Belorusije blizu granice nalazi se, uključujući i na stambenim zgradama. Ona pomaže u navođenju raketa 'šahed' do njihovih ciljeva", napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi RBK Ukrajina.
Kako je naveo, antene i druga oprema koja pomaže u navođenju "šaheda" ka ciljevima u zapadnim regionima Ukrajine postavljene su na krovovima običnih petospratnica.
"Ovo je apsolutno nepoštovanje ljudskih života i važno je da Minsk prestane da se igra sa ovim. Obavestićemo naše partnere i pripremiti zajedničke odgovore", rekao je ukrajinski lider.
On je skrenuo pažnju na činjenicu da Rusi pokušavaju da zaobiđu odbrambene položaje presretača preko teritorije Belorusije.
"A to je rizično za Belorusiju. Ukrajina vidi korake sa 'orešnikom', a sada i uz pomoć 'šaheda'. Time Belorusija predaje svoj suverenitet u korist ruskih agresivnih manipulacija", istakao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, na današnjem sastanku Štaba vrhovnog komandanta bilo reči o suprotstavljanju ruskim udarima dronovima "šahed", ukrajinskoj "Liniji dronova" i dubokim udarima.
Druga tema razgovora bilo je pitanje finansiranja presretača i struktura snabdevanja vojske.
(Tanjug)
