PAKISTAN ZVAO BRITANSKOG DIPLOMATU NA RAZGOVOR NAKON VIDEA SA PRETNJAMA: Britanska policija traži sav relevantni materijal

PAKISTAN je danas pozvao zamenika visokog komesara Velike Britanije u toj zemlji Meta Kanela na razgovor nakon što se na internetu pojavio video-snimak na kojem se vidi žena na skupu u jednom gradu na severu Engleske koja kaže da će načelnik pakistanske vojske poginuti u mogućem napadu, saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je ministarstvo zahtevalo od Kanela da zatraži pokretanje istrage o ženi koja je govorila o mogućem ubistvu načelnika Generalštaba odbrane Pakistana, Asima Munira, u eksploziji automobila-bombe, javili su lokalni mediji, preneo je AP.

Žena je učestvovala na skupu u Bredfordu u Engleskoj u znak podrške bivšem premijeru Pakistana Imranu Kanu koji je u zatvoru. Kan, koji je smenjen nakon glasanja u parlamentu o nepoverenju u aprilu 2022. godine, nalazi se u zatvoru dve godine zbog osude za korupciju.

On je i dalje popularan u Pakistanu, a miting u Bredfordu održan je nekoliko dana nakon što je pakistanski sud osudio Kana i njegovu suprugu Bušru Bibi na 17 godina zatvora zbog navodnog zadržavanja i prodaje državnih poklona, uključujući nakit iz Saudijske Arabije, ispod tržišne vrednosti, dok je Kan bio na vlasti.

Video je objavio britanski ogranak Kanove stranke Tehrik-e-Insaf na platformi X, a kasnije je obrisan. Kancelarija visokog britanskog komesara u Islamabadu saopštila je da bi, pakistanska vlada, ukoliko veruje da je prekršen zakon, trebalo da dostavi sav relevantni materijal britanskoj policiji.

Veliki broj Kanovih pristalica optužuje Munira da stoji iza zatvaranja bivšeg premijera.

Kan je više puta tvrdio da je njegovo uklanjanje deo zavere koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i pakistanska vojska, što su Vašington i vojska odbacili.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Janko Tipsarević podržao srpski narod i Srpsku listu na KiM