TIP ostali sportovi

U PROŠLOM KOLU NIJE BLISTAO: Argentnac ove sezone ima jaku konkurenciju na plejmejkerskoj poziciji!

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 13:33

FAKUNDO Kampaco je takođe naš izbor.

У ПРОШЛОМ КОЛУ НИЈЕ БЛИСТАО: Аргентнац ове сезоне има јаку конкуренцију на плејмејкерској позицији!

FOTO: Profimedia

Fakundo Kampaco je prethodne dve sezone bio alfa i omega ove ekipe, međutim, sada je dobio ozbiljnu konkurenciju na poziciji plejmejkera.

U klub je doveden Teo Maledon koji je igra sve bolje i sve češće ćemo ga videti na parketu.

Kampaco u proseku provodi manje od 25 minuta na parketu i ubacuje nešto preko deset poena.

U prethodnom kolu je protiv Pariza postigao sedam poena i verujemo da se ni večeras neće proslaviti.

NAŠ TIP: -11,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima