U PROŠLOM KOLU NIJE BLISTAO: Argentnac ove sezone ima jaku konkurenciju na plejmejkerskoj poziciji!
FAKUNDO Kampaco je takođe naš izbor.
Fakundo Kampaco je prethodne dve sezone bio alfa i omega ove ekipe, međutim, sada je dobio ozbiljnu konkurenciju na poziciji plejmejkera.
U klub je doveden Teo Maledon koji je igra sve bolje i sve češće ćemo ga videti na parketu.
Kampaco u proseku provodi manje od 25 minuta na parketu i ubacuje nešto preko deset poena.
U prethodnom kolu je protiv Pariza postigao sedam poena i verujemo da se ni večeras neće proslaviti.
NAŠ TIP: -11,5 (kvota 1,90)
