U PROŠLOM KOLU NIJE BLISTAO: Argentnac ove sezone ima jaku konkurenciju na plejmejkerskoj poziciji!

FAKUNDO Kampaco je takođe naš izbor.

FOTO: Profimedia

Fakundo Kampaco je prethodne dve sezone bio alfa i omega ove ekipe, međutim, sada je dobio ozbiljnu konkurenciju na poziciji plejmejkera.

U klub je doveden Teo Maledon koji je igra sve bolje i sve češće ćemo ga videti na parketu.

Kampaco u proseku provodi manje od 25 minuta na parketu i ubacuje nešto preko deset poena.

U prethodnom kolu je protiv Pariza postigao sedam poena i verujemo da se ni večeras neće proslaviti.

NAŠ TIP: -11,5 (kvota 1,90)

