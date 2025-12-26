OVO SE PARTIZANU NIJE DESILO U 21. VEKU: Novi crni rekord "parnog valjka" u Evroligi

PARTIZAN je ubedljivo poražen od Makabija u Evroligi, 112:87, a crno-beli su tom prilikom postavili jedan negativan rekord.

FOTO: Profimedia

Predstavnik Srbije u Evroligi postavio je negativan rekord po broju primljenih poena. Od kada se igra najelitnije evropsko takmičenje pod ovim imenom to se crno-belima nikada nije dogodilo.

To je druga nedelja u nizu u kojoj klub iz Humske upisuje negativne strane istorije. U prošlom kolu oborio je negativan rekord, pošto je od Žalgirisa izgubio sa drugom najubedljivijom razlikom u istoriji takmičenja (109:68).

Zanimljivo, ekipi iz Humske ovo je već treći put ove sezone u kojem su izgubili sa stotkom, pošto im se isto desilo i protiv Pariza početkom oktobra (101:83).

Gledajući pre 2000. godine, Partizan je u nekoliko navrata u tadašnjem Kupu šampiona primio i više od 112 poena.

To se desilo u sezoni 1976/77, kada su izgubili od Akademika (113:98), potom 1981/82 od Barselone, koja je tada slavila sa rekordnih 119:85. Takođe, u sezoni 1995/96 portugalska Benfika je pobedila crno-bele rezultatom 112:95.

Izabranici Đoana Penjaroje tako su nastavili da tonu ka dnu tabele i trenutno su na 18. poziciji sa skorom 6-12.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA