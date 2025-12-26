NOVI, VELIKI PROBLEM ZA PARTIZAN: Srđan Blagojević tuži crno-bele?
NEMA mira u Humskoj 1.
Kako prenosi portal "Meridian sport" Srđan Blagojević mogao bi da tuži doskorašnji klub.
On je navodno na taj čin spreman zbog jednostrano raskinutog ugovora.
Blagojević je otpušten u novembru na predlog Predraga Mijatovića, a vest o potencijalnoj tužbi sugeriše da mu se takav potez uprave nije svideo.
Na njegovo mesto je stigao Nenad Stojaković koji je uspeo da osvoji "jesenju titulu", ali, pošteno je reći, potpomognut osnovama koje je Blagojević postavio.
Novonastali problem samo je jedan od sa kojim se suočavaju čelnici crno-belih, u susret prelaznom roku koji bi u mnogome mogao da odredi da li će uspeti da zadrže lidersku poziciju.
Osim Blagojevića, problem je i Patrik Andrade kojem će morati 1,3 miliona evra ili će im biti izrečena suspenzija dovođenja igrača na naredna tri prelazna roka.
