ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik očvrsnuo za derbi sa Plockom

Žarko Urošević

21. 11. 2025. u 08:00

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

ЖАРКО УДОВИЧИЋ: Горњик очврснуо за дерби са Плоцком

Profimedia

MOJ TIP

petak,

Termalika – Arka X

GORNjIK – VISLA PLOCK 1

subota, 

KRAKOVIJA – MOTOR 1

Rakov – Pjast 3+

Legija – Lehija 1

nedelja, 

Jagjelonija – Katovice 3+

Leh – Radomjak 1

Viđev Lođ – Korona 1X

ponedeljak, 

Pogon – Zaglebje 1

Gornjik se nije proslavio na poslednjem gostovanju u Lubinu protiv Zaglebja. Ali, neočekivan poraz sigurno je očvrsnuo lidera da znatno žustrije uđe u naredni okršaj sa Vislom Plock. Kec je fiks i na meču u Krakovu, gde Krakovija pruža znatno bolje partije.

