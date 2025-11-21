ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik očvrsnuo za derbi sa Plockom
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
petak,
Termalika – Arka X
GORNjIK – VISLA PLOCK 1
subota,
KRAKOVIJA – MOTOR 1
Rakov – Pjast 3+
Legija – Lehija 1
nedelja,
Jagjelonija – Katovice 3+
Leh – Radomjak 1
Viđev Lođ – Korona 1X
ponedeljak,
Pogon – Zaglebje 1
Gornjik se nije proslavio na poslednjem gostovanju u Lubinu protiv Zaglebja. Ali, neočekivan poraz sigurno je očvrsnuo lidera da znatno žustrije uđe u naredni okršaj sa Vislom Plock. Kec je fiks i na meču u Krakovu, gde Krakovija pruža znatno bolje partije.
