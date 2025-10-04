MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Dandi juriša na vrh tabele
* Trener u Seltiku, tipuje parove najkvalitetnije lige Škotske
SUBOTA,
DANDI J. - LIVINGSTON 1
Domaćin pretenduje na gornji deo tabele, što mora da potvrdi u okršaju sa Livingstonom.
KILMARNOK – ST. MIREN 0-2, X
Ako želi da nastavi sa osvajanjem bodova, Kilmarnok ne bi smeo da se zaleće protiv odličnog Sent Mirena.
HARTS – HIBERNIJAN 1X
Gradski derbi Edinburga Harts ne bi smeo da izgubi, sada kada je prvi i kada je bolji od komšija.
NEDELjA,
ABERDIN – FK DANDI 1X
Aberdin ne može da iznese teret igranja na dva fronta, što potvrđuje poslednjim mestom na tabeli. Međutim, protiv Dandija igra drugi meč zaredom kod kuće, pa bi mogao da ostane barem neporažen.
SELTIK – MADERVEL 1
Posle remija sa Hibernijanom, u kojem je trener izostavio neke od igrača da bi ih odmorio posle meča u Beogradu sa Zvezdom, njihov povratak bi morao da donese tri boda protiv Madervela.
FOLKIRK – RENDžERS 2-2
Navijačima Rendžersa je najteže. U okršaju sa Livingstonom, čak 94. minuta su čekali trijumfalni gol. Verujem da će na terenu Folkirka velikan biti znatno konkretniji
