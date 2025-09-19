PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika se budi
* Trener u Portugaliji
MOJ TIP
RIO AVE – PORTO 2
Nasional – Arouka 1X
Santa Klara – Alverka 1X
AVS – BENFIKA 2
Gimaraeš – Braga 1X
Tondela – Estrela 1X
Žil Visente – Estoril 1X
Kasa Pia – Famalikao X2
SPORTING – MOREIRENSE 1
Neko mora da plati ceh za poslednja dva velika kiksa Benfike, koja je prvo igrala nerešeno sa Santa Klarom, a potom je u Ligi šampioma izgubila od Karabaga. Zato sada imam imperativ da pobedi AVS u gostima. Porto koristi sutuaciju, dobro igra i ima sve pobede u prvih pet kola, uz samo jedan primljen gol.
