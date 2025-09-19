Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika se budi

Žarko Urošević

19. 09. 2025. u 11:30

* Trener u Portugaliji

Ilustracija

MOJ TIP

RIO AVE – PORTO 2

Nasional – Arouka 1X

Santa Klara – Alverka 1X

AVS – BENFIKA 2

Gimaraeš – Braga 1X

Tondela – Estrela 1X

Žil Visente – Estoril 1X

Kasa Pia – Famalikao X2

SPORTING – MOREIRENSE 1

Neko mora da plati ceh za poslednja dva velika kiksa Benfike, koja je prvo igrala nerešeno sa Santa Klarom, a potom je u Ligi šampioma izgubila od Karabaga. Zato sada imam imperativ da pobedi AVS u gostima. Porto koristi sutuaciju, dobro igra i ima sve pobede u prvih pet kola, uz samo jedan primljen gol. 

