BOJAN ZAJIĆ: Brine ne brine Valerengu

NORVEŠKA 1

VALERENGA – BRINE 1

Kristijansund – Bran 3+

Fredrikštad – Haugesund 1&3+

Ham Kam – Sarpsborg X

Sandefjord – Bodo 2, GG&3+

TROMSO – KFUM 1

Viking – Rozenborg 4+

Stromsgodset – Molde 1X

NORVEŠKA 2

Stabek – Start GG

OSANE – SOGNDAL 2

Hod – Raufoš 3+

KONGSVINGER – RANHAJM 1

Lilestrem – Skejd 4+, X2

Mos – Mjondalen x

Olesund – Egersund GG

LIN – OD 1

Valerenga ima tri vezane pobede, u odličnoj je formi, Brine ne može da je zaustavi. Kec je fiks.

Tromso je porazima od Moldea i Brana posustao u trci za titulu. Ako ne iskoristi prednost domaćeg terena protiv Kfuma, mogao bi da sklizne i sa veoma važnog četvrtog mesta, koje vodi na međunarodnu scene.