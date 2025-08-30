BOJAN ZAJIĆ: Brine ne brine Valerengu
* Trener u Norveškoj, tipuje prvu i drugu ligu
NORVEŠKA 1
VALERENGA – BRINE 1
Kristijansund – Bran 3+
Fredrikštad – Haugesund 1&3+
Ham Kam – Sarpsborg X
Sandefjord – Bodo 2, GG&3+
TROMSO – KFUM 1
Viking – Rozenborg 4+
Stromsgodset – Molde 1X
NORVEŠKA 2
Stabek – Start GG
OSANE – SOGNDAL 2
Hod – Raufoš 3+
KONGSVINGER – RANHAJM 1
Lilestrem – Skejd 4+, X2
Mos – Mjondalen x
Olesund – Egersund GG
LIN – OD 1
Valerenga ima tri vezane pobede, u odličnoj je formi, Brine ne može da je zaustavi. Kec je fiks.
Tromso je porazima od Moldea i Brana posustao u trci za titulu. Ako ne iskoristi prednost domaćeg terena protiv Kfuma, mogao bi da sklizne i sa veoma važnog četvrtog mesta, koje vodi na međunarodnu scene.
