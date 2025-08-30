Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Brine ne brine Valerengu

Žarko Urošević

30. 08. 2025. u 08:00

* Trener u Norveškoj, tipuje prvu i drugu ligu

БОЈАН ЗАЈИЋ: Брине не брине Валеренгу

FOTO: Profimedia

NORVEŠKA 1

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

VALERENGA – BRINE 1

Kristijansund – Bran 3+

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fredrikštad – Haugesund 1&3+

Ham Kam – Sarpsborg X

Sandefjord – Bodo 2, GG&3+

TROMSO – KFUM 1

Viking – Rozenborg 4+

Stromsgodset – Molde 1X

NORVEŠKA 2

Stabek – Start GG

OSANE – SOGNDAL 2

Hod – Raufoš 3+

KONGSVINGER – RANHAJM 1

Lilestrem – Skejd 4+, X2

Mos – Mjondalen x

Olesund – Egersund GG

LIN – OD 1

Valerenga ima tri vezane pobede, u odličnoj je formi, Brine ne može da je zaustavi. Kec je fiks.

Tromso je porazima od Moldea i Brana posustao u trci za titulu. Ako ne iskoristi prednost domaćeg terena protiv Kfuma, mogao bi da sklizne i sa veoma važnog četvrtog mesta, koje vodi na međunarodnu scene.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu