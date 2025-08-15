VLADAN ČUKIĆ: Ujpešt ide prema vrhu
* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)
MOJ TIP
PETAK,
UJPEŠT – KIŠVARDA 1&3+
SUBOTA,
Diožđer – Kazincbarcika 2-3, 1
Ferencvaroš – Puškaš 1, 0-2
NEDELjA,
Debrecin – Njiređihaza 2-3
Đer – MTK GG
PAKŠ – ZALAEGERSEG 3+
Ujpešt je posle poraza od Pakša pao sa četvrtog na šesto mesto. Klub koji želi da bude u vrhu tabele i ima kvalitet za to, očekujem da uz „brdo“ golova pobedi Kišvardu, i krene ka cilju.
Pakš ove, kao i nekoliko prethodnih sezona, igra samo napadački, i to mu se uglavnom isplatilo. Istu takvu taktiku očekujem na susretu sa Zalaegersegom, gde predlažem tri plus.
