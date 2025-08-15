VLADAN ČUKIĆ: Ujpešt ide prema vrhu

* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

PETAK,

UJPEŠT – KIŠVARDA 1&3+

SUBOTA,

Diožđer – Kazincbarcika 2-3, 1

Ferencvaroš – Puškaš 1, 0-2

NEDELjA,

Debrecin – Njiređihaza 2-3

Đer – MTK GG

PAKŠ – ZALAEGERSEG 3+

Ujpešt je posle poraza od Pakša pao sa četvrtog na šesto mesto. Klub koji želi da bude u vrhu tabele i ima kvalitet za to, očekujem da uz „brdo“ golova pobedi Kišvardu, i krene ka cilju.

Pakš ove, kao i nekoliko prethodnih sezona, igra samo napadački, i to mu se uglavnom isplatilo. Istu takvu taktiku očekujem na susretu sa Zalaegersegom, gde predlažem tri plus.