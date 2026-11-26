ČLANICA Gradskog veća za kulturu Grada Novog Sada Maja Čeremidžić Šainović prisustvovala je u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke uručenju godišnjih priznanja „Predanje dobrote i put ka uspehu“, koja se tradicionalno dodeljuju u čast sećanja na novosadskog vajara Jovana Soldatovića i njegovog sina Gorana Soldatovića.

FOTO: Grad Novi Sad

– Najlepši deo mog posla je kada se nađem među ovakvom decom i mladim ljudima koji nas svojim primerom uče šta znači biti dobar čovek. U vremenu kada se često priča samo o velikim i brzim uspesima, ova priznanja nas vraćaju na ono najvažnije, na pažnju, saosećanje i spremnost da pomognemo jedni drugima. Grad Novi Sad i Gradska uprava za kulturu će uvek biti tu da podrže ovakve priče, jer ovi mladi ljudi pokazuju da naš grad ima srce i da ostaje u dobrim rukama – poručila je članica Gradskog veća.

Glavno memorijalno priznanje „Predanje dobrote – predanje humanosti“ ove godine je ponela Gorana Šavija, za izuzetan doprinos kulturi razumevanja, solidarnosti i dobročinjenja na našim prostorima. Priznanje za najbolje ocenjeni literarni rad pripalo je Anđeli Đorđević, učenici 3. razreda Osnovne škole „Svetozar Marković Toza“ iz Novog Sada, a Ivan Mihajlik nagrađen je za uspešno vođenje razredne zajednice najuspešnijeg odeljenja u ŠOSO „Dr Milan Petrović“.

FOTO: Grad Novi Sad

Ostale nagrade i pohvale za istaknuto angažovanje i kreativnost dobili su: Milica Marković, Saša Marković, Petar Šaronov, Sofija Rajin, Kosta Klašnja, Sofia del Karmen Ferer, Aleksa Radulović, Aleksija Savković i Marija Čarapić.

Memorijalna nagrada pokrenuta je 2022. godine, u godini kada je Novi Sad bio Evropska prestonica kulture, sa ciljem da afirmiše mlade talente i podstakne ih na društvenu odgovornost i solidarnost. Priznanje je posvećeno sećanju na Jovana Soldatovića, jednog od najznačajnijih vajara sa ovih prostora, autora brojnih javnih spomenika i umetnika čije je stvaralaštvo trajno utkano u kulturni i vizuelni identitet Novog Sada.