RASPISAN POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ: Vranjanci brinu o ranjivim grupama
GRAD Vranje raspisao je javni poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći borcima, vojnim i civilnim invalidima rata, kao i članovima njihovih porodica i porodicama palih boraca i umrlih vojnih invalida sa prebivalištem na teritoriji grada.
Zainteresovani zahteve mogu podneti u periodu od 25. novembra do 2. decembra 2026. godine, ukoliko su državLjani Republike Srbije, imaju prebivalište ili boravište u Vranju najmanje dve godine i poseduju dokaz o statusu borca, invalidnosti ili statusu člana porodice palog borca, umrlog borca, vojnog invalida ili civilne žrtve rata.
Prilikom izbora korisnika vrednovaće se i socijalni kriterijumi, pa će prednost imati samci i porodice bez redovnih prihoda, višegeneracijska domaćinstva sa starijim članovima, samohrani roditeLji, porodice sa troje i više dece, trudnice, kao i domaćinstva u kojima žive bolesne osobe ili osobe sa invaliditetom.
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