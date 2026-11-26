GRAD Vranje raspisao je javni poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći borcima, vojnim i civilnim invalidima rata, kao i članovima njihovih porodica i porodicama palih boraca i umrlih vojnih invalida sa prebivalištem na teritoriji grada.

Foto: J.S.

Zainteresovani zahteve mogu podneti u periodu od 25. novembra do 2. decembra 2026. godine, ukoliko su državLjani Republike Srbije, imaju prebivalište ili boravište u Vranju najmanje dve godine i poseduju dokaz o statusu borca, invalidnosti ili statusu člana porodice palog borca, umrlog borca, vojnog invalida ili civilne žrtve rata.

Prilikom izbora korisnika vrednovaće se i socijalni kriterijumi, pa će prednost imati samci i porodice bez redovnih prihoda, višegeneracijska domaćinstva sa starijim članovima, samohrani roditeLji, porodice sa troje i više dece, trudnice, kao i domaćinstva u kojima žive bolesne osobe ili osobe sa invaliditetom.