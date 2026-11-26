POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u „Elektromoravi“
U PETAK 27. novembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Požarevcu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.
Akcija se održava u transfuziomobilu koji će biti postavljen ispred „Elektromorave“, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
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