U PETAK 27. novembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Požarevcu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

D.N.

Akcija se održava u transfuziomobilu koji će biti postavljen ispred „Elektromorave“, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.