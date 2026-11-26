U galeriji Kulturnog centra u Ribnici sutra će, u 18 sati, biti otvorena izložba „Stiks zaokret”, kraljevačke slikarke Jelene Šalinić Terzić.

KC Ribnica

Postavka obuhvata njene najnovije radove na bambusovom papiru, velikog formata, u kojima autorka kombinuje liniju i boju, koristeći različite likovne tehnike i materijale. Kroz slojevite fakture i neobične kompozicije, kako se navodi u najavi, umetnica oblikuje zamišljene predele, inspirisane kanjonima, liticama i stenama obraslim rastinjem.

Jelena Šalinić Terzić rođena je u Kraljevu 1976. godine. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala. Redovni je profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i članica ULUS od 2001. godine.