Spominjao se odlazak u Denver kod Jokića, pa povratak u Evropu, ali ipak ništa od toga: Kevin Porter ima novi klub!
Američki košarkaš Kevin Porter potpisao je ugovor sa Orlandom, saopštio je klub iz Floride.
Porter u Orlando dolazi kao slobodan igrač nakon što je otpušten iz Milvokija u oktobru.
Američki košarkaš je prošle sezone prosečno beležio 17,4 poena, 7,4 asistencija i 5,2 skoka.
Porter se spominjao i kao jedan od igrača koji bi mogli da pojačaju tim Nikole Jokića, Denver nagetse, ali do dogovora ipak nije došlo.
On je tokom karijere igrao još i za Klivlend, Hjuston, PAOK, LA kliperse i Milvoki.
Orlando se nalazi na osmom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa sedam pobeda i 10 poraza.
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