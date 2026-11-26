Američki košarkaš Kevin Porter potpisao je ugovor sa Orlandom, saopštio je klub iz Floride.

Credit: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Porter u Orlando dolazi kao slobodan igrač nakon što je otpušten iz Milvokija u oktobru.

Američki košarkaš je prošle sezone prosečno beležio 17,4 poena, 7,4 asistencija i 5,2 skoka.

Porter se spominjao i kao jedan od igrača koji bi mogli da pojačaju tim Nikole Jokića, Denver nagetse, ali do dogovora ipak nije došlo.

On je tokom karijere igrao još i za Klivlend, Hjuston, PAOK, LA kliperse i Milvoki.

Orlando se nalazi na osmom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa sedam pobeda i 10 poraza.



