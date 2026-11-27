NOVI vrtić "Park" već dva meseca je zatvoren, nakon što se 25. septembra u jednoj sobi obrušio deo plafona i lakše povredio dete i vaspitačicu, koja je pokušala da ga zaštiti.

Foto: J.Baljak

Javnost, međutim, i dalje ne zna šta se tog dana zaista dogodilo, koje su razmere štete, niti kada će vrtić ponovo početi da radi, jer institucije o tom incidentu - ćute. Zato je Zbor grada Vršca održao protest ispred Gradske kuće, pozivajući nadležne na utvrđivanje odgovornosti.

Nezadovoljni građani kažu da su početkom novembra od lokalne samouprave tražili informacije o ovom slučaju, ali da su tek nedavno dobili šture odgovore, pa sada traže da im se dostavi sve - od ugovora sa izvođačima i poslednjeg izveštaja o tehničkoj ispravnosti objekta, do nalaza građevinske inspekcije i odluke o zatvaranju.

Kažu da će, ukoliko im to ne bude dostavljeno, pokrenuti postupke protiv svih koji su doveli u pitanje živote dece i zaposlenih u "Parku".

- Reč je o novom objektu, vrednom 120 miliona dinara, koji je izgrađen pre samo tri godine. Zato je posebno nedopustivo što se plafon obrušio, a poražavajuće je i to što su građani ostali uskraćeni za odgovore. Zaposlenima u vrtiću je bilo naloženo da se suzdrže od širenja informacija i davanja izjava, dok su se roditelji, čija su deca išla u taj objekat, o incidentu informisali na društvenim mrežama - rekla je predstavnica zbora Neda Grubiša, ističući da vrtići i drugi javni prostori nisu mesto za nestručnost i zataškavanja.

Adaptacija VRTIĆ "Park" je sagrađen za decu uzrasta od jedne do tri godine. Oko stotinu mališana su nakon incidenta preraspodeljeni u dva vrtića. Mnogi od njih, međutim, ostaju kod kuće, jer nisu spremni da ponovo prolaze period adaptacije na novo okruženje. - Problem je i to što je sada više grupa spojeno u jednu, puno je dece u malom prostoru - kaže majka Danica Milošević, uz podsećanje da ih vaspitačice nisu obavestile o incidentu, čak ni kada su im tog dana javile da hitno dođu po svoju decu.

Lokalni čelnici ni ovim povodom nisu želeli javno da se oglase. "Novosti" su nezvanično saznale da je incident nastao kada se u uglu sobe obrušio deo plafona, površine jednog kvadratnog metra, a dete zadobilo manje ogrebotine.

Građevinska inspekcija je odmah zatvorila tu prostoriju, ali je Grad, iz predostrožnosti, zakatančio ceo objekat, dok se ne utvrdi njegovo pravo stanje. Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu naredilo je da se izvrši građevinsko veštačenje, ali nam nije saoštilo dokle se sa tim stiglo.