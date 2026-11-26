RADI sećanja na više od 50 nevino stradalih Kikinđana tokom bombardovanja 22. novembra 1944. godine, mesec i po dana nakon oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, u holu Železničke stanice otkrivena je spomen-ploča.

Foto: Grad Kikinda

Za sada se znaju imena 46 stradalih, među kojima su bili žene i deca, čak i osmogodišnja devojčica Anica Stražmešter. Otkrivanju obeležja prisustvovali su potomci stradalih.

- Toga dana stradali su Anica, učenica drugog razreda osnovne škole, i njen otac Joca Stražmešter, koji je imao 32 godine. Njegova supruga, odnosno Aničina majka Velinka podigla im je spomenik i na njemu jasno naznačila da su poginuli u tom bombardovanju - ispričala je Zorica Pioker, potomak porodice Stražmešter.

Potresno sećanje ima Ljubica Gašić, ćerka mašinovođe Milana Beleslića, koja oca nije ni upamtila, jer je imala samo šest meseci kada je poginuo. Prva je počela da istražuje ovaj događaj i dala ideju da se žrtvama oda počast.

- Otac je poginuo u 27. godini, a kod kuće je ostalo nas troje dece. Brat Miroslav imao je svega dve, sestra Mirjana četiri godina, a ja sam bila beba od šest meseci. Podigli su nas baba i deda, majčini roditelji, a u njihovoj kući bila je velika, neopisiva i svakodnevna tuga, jer je na Sremskom frontu poginuo i naš rođeni ujak, koji je tada bio gimnazijalac. Rasli smo slušajući jecaje naše bake i nikada nismo osetili očev zagrljaj. Nemci mi nisu ubili samo oca, već i porodicu. Na sreću, bili smo dobra deca, školovali se i završili visoke škole, a kada smo odrasli osnovali smo svoje porodice i stekli potomke koji znaju za prošlost svojih predaka - emotivno je pričala Ljubica Beleslić, koja je prva počela da prikuplja podatke o ovoj tragediji.

Važan strateški položaj KIKINDA je tada imala prvu obnovljenu železničku stanicu u ratnoj Jugoslaviji i važan strateški položaj, jer je pruga omogućavala prodor sovjetskih jedinica ka Mađarskoj i dalje oslobađanje evropskih zemalja, ističe Orelj.

Dodaje da u Istorijskom arhivu rade divni ljudi koji su joj pružili pomoć.

- Uključio se i profesor Dragoljub Badrljica i uz njihovu i pomoć gradske uprave, otrgla sam oca od zaborava - rekla je Ljubica (82).

Predsednik SUBNOR-a Kikinde Savo Orelj podseća da je stanicu bombardovala nemačka avijacija 22. novembra 1944.

- Nemačke bombe su usmrtile dva crvenoarmejca i 50 nevinih Kikinđana. Porušeno je 119 kuća i načinjena je velika šteta. O ovom događaju do sada se malo znalo, a osvetljavamo ga posle 82 godine - rekao je Orelj.