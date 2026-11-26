CRVENO-beli imaju za čim da žale u Belgiji.

Foto: Novosti/Č.V.

Trener Crvene zvezde, Albert Rijera istakao je na konferenciji za medije da su njegovi izabranici zaslužili da odnesu tri boda sa "Planet Grup Arene". Meč sa Gentom okončan je rezultatom 1:1.

Zanimljivo je bilo da je Mihaila Ristića izveo iz igre posle 24 minuta. Objasio je zbog čega je to učinio.

- Što se Ristića tiče, to su teške i važne odluke koje trener mora da donese. Nisam ljut, ali sam frustriran zbog toga što smo opet promašili veliki broj šansi - rekao je Rijera.

Nije bio zadovoljan pitanjem da je možda mogao ranije u sredinu terena da prekomanduje strelca gola Mateja Gaštarova.

- Svi ste vi treneri? Možeš ti da budeš trener umesto mene. Ne mogu da ti odgovaram zašto Gaštarov nije mogao da igra u veznom redu. Svi znate koga je trebalo da stavim? Koliko smo šansi stvorili? Protiv ovakvog tima, ovo nije banda. Videli ste šta smo uradili. Belgijski novinari će me razumeti, znaju oni o čemu pričam. Sledeće pitanje. Odnesite vaš CV u klub, budite trener Zvezde ako već sve znate.

Jasno je da bi pobeda otkšrinula vrate eliminacione faze.

- Želeo sam tri boda na ovoj utakmici. Igrali smo dobro, imali smo mnogo udaraca (25). Koliko, duplo? Duplo više od njih. U takvoj situaciji treba da pobedimo utakmicu. Ja tako shvatam fudbal. Treba da dominiramo, mislim da smo dominirali u devet od deset utakmica. Smatram da Gent nije pokazao sav potencijal jer smo radili dobre stvari. Frustriran sam kako novinari u Srbiji nikad nisu zadovoljni. Odigrali smo fantastičan meč protiv fantastičnog tima i niko nije zadovoljan. Igrali smo protiv lidera Švajcarske, Danske, Belgije... Nismo mi Barselona, moramo da budemo na zemlji. Moramo da dobijemo i pohvale za ono što radimo, za to kako naš tim izgleda. Odgovaram novinarima na istom nivou na kojem dobijam pitanja.

Otkrio je šta je igračima rekao na poluvremenu, nakon što je rival imao vođstvo.

- Na poluvremenu sam dao samo jednu instrukciju. Nakon izgubljene lopte, želim da je što pre osvojimo. Bilo je teško protivniku da iznesu loptu. Kada smo imali loptu, imali smo i šanse. Kada smo gubili loptu, brzo smo je osvajali. Nekad možemo da igramo na jedan dodir, nekad igrači imaju osećaj da odigraju sporije. Protivnik zatvara prostore, pa imamo poteškoće. Gotovo ceo meč smo igrali na njihovoj polovini, što nije lako. Utakmica je bila malo sporija na početku, to je instrukcija koju je imao moj tim. Fudbal je i psihologija. Kasnije smo pokušavali da ubrzamo, drugi je deo kako želimo da igramo. Želeo sam da pošaljem poruku protivniku da napadam. Poruka je bila da ćemo napasti sa devet igrača. Protiv Jedinstva smo postigli gol u prvom napadu. To je slanje poruke protivniku - nikad ne dajem loptu protivniku, samo želim da ga napadnem - zaključio je Rijera.

Podsetimo, Crvena zvezda posle četiri utakmice u Ligi konferencija ima pet bodova. Do kraja ligaške faze najpre 10. decembra gostuje Iberiji u Tbilisiju i za kraj, 17. decembra dočekuje Trabzon.