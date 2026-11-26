KAMIONI NA HORGOŠU ČEKAJU ČETIRI SATA: Nema zadržavanja putničkih vozila na granici
PREMA informacijama Uprave granične Policije RS - dobijenim u 17:15, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni najduže čekaju na prelazu Horgoš, na izlaz iz zemlje - četiri sata.
Teretna motorna vozila na Kelebiji na izlazu čekaju tri sata, a na GP Sremska Rača 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Auto Moto Savez Srbije (AMSS).
Preporučujemo
„STIKS ZAOKRET“ PRED PUBLIKOM: Izložba u Galeriji KC „Ribnica“
26. 11. 2026. u 10:37
GOLUBAČKI GRAD: Penjačke zone zatvorene do marta meseca
26. 11. 2026. u 09:13
POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u „Elektromoravi“
26. 11. 2026. u 09:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)