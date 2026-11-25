PROSEK JOŠ DALEKO: U Kraljevu prosečna septembarska zarada 101.827 dinara
PROSEK septembarska zarada bez poreza i doprinosa, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 101.827 dinara, što je za 17.508 dinara manje od republičkog proseka (119.335).
Prema navedenim podacima, osim u odnosu na republičke, plate Kraljevčna u septembru manje su od zarada prvih komšija u Čačku (104.997), kao i u Kragujevcu (115.655) i Kruševcu (106.392), ali i od plata u Užicu (109.879), Valjevu (107.092) i Šapcu (104.890).
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