JAVNO komunalno preduzeće „Zelenilo i groblja“ Smederevo potpisalo je juče popodne ugovor sa kompanijom „FCC EKO DOO BEOGRAD“ o pružanju usluge prihvata i zakonitog deponovanja komunalnog otpada sa teritorije grada Smedereva na sanitarnoj deponiji u Lapovu. Odvoz nagomilanog komunalnog otpada počeće danas.

Foto: J.I.

Odvoz otpada obavljaće se prema ranije utvrđenim prioritetima.Građani Smedereva biće blagovremeno i redovno informisani o količinama odvezenog komunalnog otpada, kao i o troškovima njegovog odvoženja, navode u saopštenju iz Gradske uprave.

Ranije juče zamenik gradonačelnika Smedereva Vladimir Nešić održao je konferenciju za medije na kojoj je javnost detaljno upoznao sa celokupnom procedurom koja je prethodila potpisivanju ugovora.

Podsetimo, nakon proglašenja vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva, javna nabavka usluge prihvata i odlaganja komunalnog otpada sprovedena je po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Kancelarije za javne nabavke.

Pre samog zaključenja ugovora, obavljeno je i neophodno uzorkovanje komunalnog otpada, čime je potvrđeno da on ispunjava sve propisane zakonske i tehničke uslove za bezbedan prevoz i deponovanje van teritorije grada Smedereva.

U cilju pronalaženja adekvatnog rešenja, JKP „Zelenilo i groblja“ Smederevo obratilo se na adrese tri operatera obližnjih sanitarnih deponija: JKP „Higijena“ Pančevo, „Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd i „FCC EKO DOO BEOGRAD“.

U predviđenom roku pristigla je jedna blagovremena i prihvatljiva ponuda, koju je dostavila kompanija „FCC EKO DOO BEOGRAD“.

Prema navodima Nešića, koliko će koštati ova usluga za sada se ne može reći. On je naveo cenu od 4.600 dinara po toni, što je cena bez troškova tarnsporta.