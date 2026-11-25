PRILIKOM posete Vojvodini delegacija Lubuškog vojvodstva iz Republike Poljske, koju predvodi maršal Sebastijan Ćemnočolovski, razgovarala je sa Majom Gojković, predsednicom Pokrajinske vlade o daljem unapređenju međuregionalne saradnje i mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekata.

Pokrajinska vlada

Istaknuto je da potpisivanjem Sporazuma o saradnji u julu ove godine potvrđena obostrana spremnost da se dosadašnja saradnja AP Vojvodine i Lubuškog vojvodstva dodatni osnaži.

-Tokom prethodnih godina razmenjena su iskustva u oblastima regionalnog razvoja i korišćenja sredstava iz evropskih fondova a postoji značajan prostor za intenziviranje saradnje u privredi, poljoprivredi, obrazovanju, turizmu i kulturi. Posebno je značajno povezivanja univerziteta, naučnih instituta i kulturnih ustanova, a tu su i mogućnosti za razvoj turističke saradnje i razmenu iskustava u ovim oblastima - istakla je Maja Gojković.

Govoreći o privrednoj saradnji, Gojkovićeva je navela da je spoljnotrgovinska razmena Srbije i Poljske u porastu i da je u prvih devet meseci ove godine zabeležila rast od 12,1 odsto, dok je razmena Vojvodine i Poljske povećana za 6,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

-Naš cilj je da dogovorene pravce saradnje pretočimo u zajedničke projekte i konkretne aktivnosti kroz neposredno povezivanje privrednika, privrednih komora i razvojnih agencija dva regiona - poručila je Gojkovićeva, izrazivši uverenje da će dosadašnje partnerstvo ovom posetom biti dodatno osnaženo.

Maršal Lubuškog vojvodstva Sebastijan Ćemnočolovski istakao je da je taj region zainteresovan za produbljivanje saradnje, pre svega u oblasti privrede, ali i poljoprivrede, tehnoloških inovacija, digitalnih tehnologija, transporta robe, turizma i kulture.

-Ovo je još jedan korak napred ka unapređenju naše saradnje i stvaranju uslova da ona u budućnosti bude još uspešnija. Srbija i Poljska imaju mnogo toga zajedničkog, od tradicije do kulture, i vreme je da dodatno ojačamo i naše privredne veze - istakao je maršal Ćemnočolovski.

Sagovornici su ocenili da Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu predstavlja dodatnu priliku za jačanje veza i dodatno povezivanje.