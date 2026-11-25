ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Golupcu
POŽAREVAC – U četvrtak, 26. novembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Golubac ostati bez struje.
Na području Požarevca, od 8 do 15 sati struju neće imati stambeni blok u Ulici Ilije Gojkovića, hipodrom, deo kod restorana „Dorat“, Moravska ulica od hipodroma do kraja, naselja Dušanovac i Dragovac i STR “Maja“ u Ulici Đure Đakovića, a od 8 do 12 Ulica Lole Ribara u Poljani. U periodu od 8 do 14, sa mreže će biti isključena naselja Barič i Bikinje kod Golupca.
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