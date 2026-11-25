BIBLIOTEKA U GOLUPCU: Konkurs za umetnike izlagače u 2027. godini
GOLUBAC - Narodna biblioteka “Veljko Dugošević” u Golupcu raspisala je konkurs za izlaganje u Galeriji moderne umetnosti u 2027. godini, za samostalne, autorske, kustoske i kolektivne izložbe i projekte
Pravo učešća imaju svi likovni i primenjeni umetnici, kao i oni koji su u galeriji izlagali pre dve ili više godina, pod uslovom da se ovoga puta predstavljaju novim radovima ili drugačijom postavkom. Krajnji rok za prijavljivanje je 31. decembar, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 20. januara. Autori koji budu odabrani, imaće obavezu da jedno svoje delo doniraju za potrebe stalne galerijske postavke.
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