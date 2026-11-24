KIKINDSKI GIMNAZIJALCI SE PONOVO SELE: Osnovci iz OŠ „Jovan Popović“ vratili se u učionice
UČENICI OŠ „Jovan Popović“ od ponedeljka ponovo imaju nastavu u učionicama, umesto na daljinu, kako su učili od 12. novembra kada je, dok su bili na raspustu, pao malter sa delu plafona pasarele koja povezuje glavnu školski zgradu i salu za fizičko.
Pošto je građevinski inspektor procenio da pasarela trenutno nije bezbedna, pa ne mogu da se koriste ni sala za fizičko i svlačionice, iz zgrade su morali da se isele đaci gimnazije „Dušan Vasiljev“ i oni će nastavu ubuduće imati u Tehničkoj i Srednjoj stručnoj školi „Miloš Crnjanski“, koje su jedna pored druge. Osnovci „Jove“, njih 302, sada umesto u jednoj, časove imaju u dve smene.
- Po nalogu građevinske inspekcije pasarela je zatvorena do daljeg, odnosno dok se potpuno ne saniraju krov i plafon i ne zameni lamperija na plafonu sale. Zatvaranjem sale za fizičko naša škola više nema prostornih mogućnosti za održavanje nastave u jednoj smeni, kako smo radili od prošle godine kada smo deo prostora ustupili gimnaziji - objasnila je Jelena Krvopić, direktorka OŠ „Jovan Popović“ nakon sednice Školskog odbora.
Školski odbor odlučio je da se, sve dok se ne završe molerski radovi, ne koristi još pet kabineta, a škola, svaka tri meseca, angažuje stručno lice za procenu bezbednosti zgrade.
DRUGA SELIDBA
Gimnazijalcima je ovo druga selidba, jer su zbog renoviranja svoje škole u centru grada, još u septembru prošle godine morali da se presele u OŠ „Jovan Popović“. Časove su imali popodne, a osnovci pre podne.
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