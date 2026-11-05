ZA KATEDROM I NESTRUČNI: Loša kadrovska popunjenost škola na teritoriji Požarevca
TOKOM najnovije sednice Skupštine grada, razmatrana je i kadrovska situacija u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Požarevca.
I, u tekućoj nastavnoj godini, kao hroničan, višegodišnji problem - na osnovu izveštaja iz avgusta ove godine - istaknut je nedostatak stručnog kadra u većini od osam osnovnih i sedam srednjih škola na ovom području.
Nedovoljno je nastavnika matematike, fizike, informatike i računarstva, te tehnike i tehnologije. U OŠ "Desanka Maksimović" nedostaju nastavnici matematike za 40 odsto radnog vremena, a taj problem rešavaju raspisivanjem konkursa. Isti kadar potreban je i u OŠ "Vuk Karadžić", koja traži i nastavnike razredne nastave.
OŠ "Miloš Savić" u Lučici manjak nastavnika matematike, fizike i tehnike i tehnologije rešava angažovanjem osoba sa visokom stručnom spremom - na određeno vreme. Potpuno isti predmeti nisu dovoljno "pokriveni" ni u OŠ Jovan Cvijić" u Kostolcu.
Promenljivo brojno stanje
U PRVI razred, u osam gradskih i prigradskih osnovnih škola, upisan je 661 đak - šest manje u odnosu na prethodnu nastavnu godinu - pa u svim osmoletkama ukupan broj učenika iznosi 5.195. U šest srednjih škola upisana su 792 učenika - 16 više nego prošle godine - pa sad ukupan ukupan broj srednjoškolaca iznosi 2.892.
Gradska OŠ "Sveti Sava" kuburi sa nastavnicima matematike, informatike i računarstva, pa i tehnike i tehnologije, zbog čega su prinuđeni da priliku daju i kadrovima iz neke druge struke!
Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Stevan Mokranjac" nedostaju nastavnici klavira i korepeticije, ali kod njih dolaze kadrovi iz drugih gradova...
Od osnovnih škola, kompletnu kadrovsku strukturu imaju gradske "Dositej Obradović" i "Kralj Aleksandar Prvi", kao i "Sveti vladika Nikolaj" u Bradarcu.
Tehničkoj školi sa Domom učenika "Nikola Tesla" u Kostolcu, kao i Politehničkoj u Požarevcu nedostaju akademski master inženjeri elektrotehnike i saobraćaja, pa deo nastave realizuju strukovni master inženjeri.
Požarevačka gimnazija, kao i proteklih godina, nema tih briga, baš kao ni Ekonomsko-trgovinska i Medicinska škola. U poljoprivednoj školi sa Domom učenika "Sonja Marinković", za računarstvo i informatiku takođe primaju nedovoljno stručne kadrove...
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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