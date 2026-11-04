Srbija

MONTIRAN DEO OPREME: Upravljanje otpadom životinjskog porekla u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

04. 11. 2026. u 13:36

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ZAVRŠENI su radovi na konstruktivnom delu objekta za kontrolisano upravljanje ostacima životinjskog porekla, u blizini Regionalne sanitarne deponije „Željkovac“, u okolini Leskovca.

МОНТИРАН ДЕО ОПРЕМЕ: Управљање отпадом животињског порекла у Лесковцу

JP "Urbanizam i izgradnja" Leskovac

Ova investicija lokalne samouprave, vredna blizu 92 miliona dinara, uključuje nabavku i montažu neophodne opreme, kao i parterno uređenje kompleksa i izgradnju servisnih saobraćajnica.

Deo mašinske opreme je već montiran. Objekat je pokriven krovnim panelima, a u toku je izvođenje završnih radova na ugradnji neophodnih instalacija. Poslovi stručnog nadzora povereni su leskovačkom JP „Urbanizam i izgradnja“.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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