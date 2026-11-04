RAZNOVRSNOST - SLIKA BOGATOG NASLEĐA: Leskovac nastavlja brojne manifestacije u okviru programa nacionalne prestonice kultur

LESKOVAC, kao ovogodišnja nacionalna prestonica kulture Srbije, i tokom novembra biće domaćin bogatog i raznovrsnog programa namenjenog publici svih generacija.

I. Mitić

U gradu na Veternici najavljuju nastavak predstavljanja dela nacionalnog kulturnog nasleđa, izložbe značajnih umetničkih dela, koncerte, književne susrete i pozorišne programe, kao i edukativne radionice i aktivnosti namenjene deci i mladima, uključujući i očuvanje lokalne tradicije.

Posebno mesto u ovogodišnjem kulturnom kalendaru zauzima program „Nacionalno blago“, a ovog meseca on će leskovačkoj publici omogućiti da vidi Prizrenski prepis Dušanovog zakonika, kao i izložbu skulptura Olge Jevrić, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije odnosno Muzejom savremene umetnosti.

Zbog posebnih uslova čuvanja, Prizrenski prepis Dušanovog zakonika, drogoceni spomenik srpske srednjevekovne pravne i pisane baštine, biće izložen u leskovačkoj Narodnoj biblioteci samo jedan dan, u četvrtak 5. novembra, od 11 do 19 časova.

MELODIJE BALKANA I DžEZ U LKC je planiran nastup Nenad Vasilić trija, koji melodije Balkana prepliće sa savremenim džezom. Istaknuti kontrabasista i kompozitor će sa svojim triom nastupiti i u Domu kulture u Pirotu, kao i u Svetosavskom domu u Nišu, a deo njihovog programa čine i radionice za mlade muzičare, sa fokusom na balkansko muzičko nasleđe, ritmičke sisteme i savremene pristupe muzičkom stvaralaštvu.

Dan kasnije će u Leskovačkom kulturnom centru(LKC) biti otvorena izložba posvećena jednoj od najznačajnijih predstavnica srpske i jugoslovenske moderne skulture, pod nazivom „Olga Jevrić – muzikalnost i skulpturalnost“. Ova izložba će pred publikom biti do 1. decembra, a obuhvata i dokumentarnu postavku, na platou ispred LKC-a, koja će publici približiti život, stvaralaštvo i umetničku ličnost Olge Jevrić.

Leskovac je ove godine intenzivno radio i na decentralizaciji kulturne ponude organizacijom raznovrsnih programa u domovima kulture u njegovoj okolini. Tako i ovog meseca najavljuje brojne sadržaje u Domu kulture u Brestovcu i Grdelici. Brestovčani će se susresti sa multimedijalnim programom posvećenom hlebu, kao simbolu tradicije, kulture i duhovnog nasleđa, a meštani Grdelice sa festivalom klasične muzike pod nazivom „Grdelički klasik“.

U leskovačkom Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju dva programa. Prvi je kreativna radionica o starom vezu „Igra iglom – nasleđe veza kroz savremeni izraz“, a drugi je radionica o tradiciji i običajima leskovačkog kraja kroz različita godišnja doba. Pred kraj meseca leskovački Narodni muzej biće domaćin deci koja žele da se upoznaju sa starim zanatima, alatima i proizvodima nekadašnjih majstora.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.