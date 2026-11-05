PORODILJE UPUĆUJU U SUBOTICU: U Bačkoj Topoli, zbog nedostatka medicinskog kadra, privremeno bez rađanja beba
ZBOG nedostatka medicinskog kadra, porodilište pri Domu zdravlja "Dr Hadži Janoš" u Bačkoj Topoli u novembru neće raditi nekoliko dana.
Kako je saopštio bačkotopolski Dom zdravlja neće biti u mogućnosti da obavi porođaje 7,8, 14, 15, 21, 22, 28. i 29. novembra.
-Sve trudnice i porodilje sa teritorije Bačke Topole biće upućene na dalji medicinski tretman i porođaj u Opštu bolnicu u Subotici. Za pacijentkinje će, po potrebi, biti obezbeđen sanitetski prevoz - navodi se u obaveštenju Doma zdravlja "dr Hadži Janoš" u Bačkoj Topoli.
Problem sa porođajima u jedinom vanbolničkom porodilištu u Vojvodini traje već nekoliko meseci. Kako su zaposleni na odeljenju pedijatrije i ginekologije otišli u penzije, pojavio se problem nedostatka kadra.
Kako nezvanično saznajemo, na pedijatriji je ostao jedan lekar, on radi u prepodnevnim časovima i nije u mogućnosti da dežura, dok u stacionarnom delu porodilišta takođe radi samo jedan lekar. Problem nastaje kada neko koristi godišnji odmor ili je iz nekog drugog razloga odsutan.
Inače, u bačkotopolskom porodilištu se godišnje rodi oko stotinu beba, i po opremljenosti i odnosu prema pacijentima je na jako dobrom glasu. Budući da porodilište nema operacionu salu, deo trudnica sa komplikovanijim trudnoćama i pre se slao u druge zdravstvene centre.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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