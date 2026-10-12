Srbija

POTPISAN UGOVOR U VLADIČINOM HANU: Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

12. 10. 2026. u 14:30

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U opštini Vladičin Han danas je predsednik opštine Goran Mladenović potpisao ugovor o saradnji za 11 odabranih korisnika u okviru projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ na teritoriji opštine.

ПОТПИСАН УГОВОР У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група

Foto: Opština Vladičin Han

Cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, unapređenju socijalne inkluzije i podsticanju održivog i inkluzivnog ekonomskog razvoja kroz poboljšanje pristupa tržištu rada i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje.

U okviru ove faze projekta podržano je 11 korisnika u pokretanju dohodovnih aktivnosti. Za 10 korisnika predviđena je oprema u pojedinačnoj vrednosti od 2.200 evra, dok je za jednog korisnika obezbeđena oprema u vrednosti od 3.600 evra.

Korisnici će dobiti opremu za pokretanje samostalnih poljoprivrednih, zanatskih i uslužnih delatnosti, čiju nabavku vrši organizacija Help.

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